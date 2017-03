Plus d'infos sur le spectacle Jean-luc Lemoine à Sedan

De son petit ton tranquillement moqueur, Jean-Luc Lemoine s'amuse des effets de la célébrité, livre ses réflexions sur la bêtise ordinaire, s'étonne des faits divers les plus loufoques et surtout, ne se refuse aucun sujet. Alors, que vous ayez manqué le début ou pas, foncez ! Un spectacle de Jean-Luc Lemoine, c'est une caresse à rebrousse-poil : ça surprend, ça décoiffe et ça libère !Ouverture des portes 19h30 - 19h15 pour les PMR.Les PMR doivent appeler le 03/24/27/73/41 afin que leur placement puisse être effectué par le personnel de la salle.