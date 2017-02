Plus d'infos sur le spectacle Ti zistoirs des iles des mers du sud à Charleville Mezieres

Spectacle à partir de 3 ans.

" TI ZISTOIRS DES ILES DES MERS DU SUD "

Conteur et musicien, Will Maes nous invite au voyage avec 3 merveilleux contes des Antilles, de Madagascar et de l'Ile de la Réunion , il emmène notre imaginaire aux

quatre coins du Monde sur des iles à la fois superbes et mystérieuses. Des zistoirs de voyages par de-là les Mers du Sud, a la rencontre de sorcières du bout du monde, d'inquiétants soukougnan des Antilles et autres personnages au combien hauts en couleur Un spectacle à voir, à entendre, à écouter, et à ne surtout pas faire rater à vos enfants.

Séance mercredi 15 à 14 H 30 & 18 H Tarif : 8 € - Enfant : 6 €

Séance jeudi 16 à 14 H 30

Site web : http://www.manu-sonetlumiere.fr/

Infos réservation :

tel : 03 24 33 60 40 mail : contact@manu-sonetlumiere.com