Plus d'infos sur le spectacle Epikoi enkor à Charleville Mezieres

Spectacle à partir de 3 ans.

" EPIKOI ENKOR "

Epikoi Enkor propose un rock endiablé, influencé par de nombreuses esthétiques (jazz, country, blues, funk, punk...). Des chansons tendres ou provocatrices retraçant avec malice le quotidien des enfants. Les textes, pleins d'humour, traitent de sujets que connaissent bien les enfants, et aux titres évocateurs : « Mon petit frère », « J'veux pas faire dodo », « J'ai une cabane en bois »Ils savent créer un lien avec le jeune public avec des chansons que chacun prend plaisir à reprendre à l'unisson. Depuis bientôt quinze ans, quatre albums et des centaines de concerts dans toute la France, Epikoi Enkor ravi un public familial et enthousiaste, des prestations scéniques ou parents et enfants viennent s'éclater... en famille.

http://www.epikoi-enkor.com/

Séance mercredi 22 à 14 H 30 & 18 H Tarif : 8 € - Enfant : 6 €

Séance jeudi 23 à 14 H 30

Site web : http://www.manu-sonetlumiere.fr/

Infos réservation :

tel : 03 24 33 60 40 mail : contact@manu-sonetlumiere.com