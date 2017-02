Plus d'infos sur le concert Coverqueen à Sedan

Ville de Sedan (1035344/45/46/47) En accord avec FAM Production

Plus qu'un groupe de reprises, les membres de Coverqueen subliment les morceaux originaux de Queen en y ajoutant leur propre personnalité, tout en respectant la musique originale de leurs idoles. Coverqueen propose un show à la fois vibrant et explosif, reprenant aussi bien les standards de ce groupe mythique que quelques chansons plus confidentielles. Ouverture des portes 19h30 - 19h15 pour les PMR. Les PMR doivent appeler le 03/24/27/73/41 afin que leur placement puissent être assuré par le personnel de la salle.